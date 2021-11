Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 24 et 25 décembre

MANCHE

Vous n'êtes pas de grands marcheurs ou vous disposez de peu de temps, participez à une randonnée au départ du Mont Saint Michel demain à partir de 10h30. Elle vous permettra de découvrir la baie mais aussi de mieux connaître l'histoire et l'architecture de la Merveille. Vous pourrez admirer, l'Abbaye, le village et les remparts. Sortie idéale pour toute la famille. Comptez entre 5 et 8 euros la participation. Plus d'infos sur decouvertebaie.com

Cette année, Villers-Bocage est en fête pour Noël ! Venez découvrir les artisans et producteurs locaux sur le marché de Noël, l'occasion de gâter vos proches pour les fêtes. Diverses animations vous attendent : manège, jeux pour enfants, crêpes, gaufres, confiseries et vin chaud, chalet du Père-Noël, promenades en calèche, maquillage pour enfants, quinzaine commerciale... de quoi attendre Noël dans la bonne humeur.

Rendez-vous à Saint Hilaire du Harcouet pour fest'hiver pendant ces fêtes de fin d'année. Laissez vous émerveiller par les illuminations de Noël en centre-ville, installées jusqu'au 4 janvier. Emmenez vos enfants chausser les patins sur la grande patinoire à la salle des fêtes de Saint-Hilaire jusqu'au 30 décembre.

CALVADOS

Le manège de chevaux de bois "La belle époque" est installé comme chaque année à Vire devant la mairie, ainsi qu'en nouveauté un petit train sur rails pour enfants; sans oublier ses gourmandises sucrées : Gaufres, crêpes et churros et pêche aux canards.

La Tapisserie de Bayeux est le théâtre d'une mise en scène de l'épopée de Guillaume Le Conquérant, racontée en bande dessinée. Jusqu'au 31 décembre une exposition s'articule autour des dessins extraits de « Guillaume » par Borja Peña et Jean-François Miniac, paru en 2014 aux éditions OREP.

Pour être maillot jaune du tour de Franceville, pas besoin de vélo ni de chrono. Enfilez vos chaussures, suivez pas à pas les instructions de votre livret-jeu, marchez, observez, cherchez, devinez ! D'énigme en QCM, de "colle" savante en défi pour oeil de lynx, vous connaîtrez la station sur le bout des doigts... Un cocktail de questions et d'infos à avaler en famille à votre rythme, d'une traite ou par petites étapes. Comptez 4 euros le livret-jeu.

ORNE

Jusqu'au 30 décembre, le service Sports et camping de la Ville d’Alençon propose un programme d’activités sportives appelé les Tickets sports. Cette opération a pour objectif de permettre aux jeunes Alençonnais de découvrir gratuitement de nouvelles activités. Le programme des animations des vacances de Noël est riche et varié. Les jeunes Alençonnais pourront découvrir de nombreuses activités sportives : baby-gym, trampoline, escalade, escrime,judo, tennis, foot en salle et break dance. Plus d'infos sur ville-alencon.fr

Jusqu'au 30 décembre, arrêtez-vous à la ferme de la Michaudière et baladez-vous librement au milieu des illuminations feériques. Un stand de vin chaud et goûter vous attend. C'est de 17h30 à 23h à la Michaudière, ferme du cheval de Trait à Juvigny Val d'Andaine.

Pendant ces vacances de Noël, emmenez vos enfants participer à des stages de natation au centre aquatique Alençéa à Alençon, c'est à partir de 6 ans. Du lundi au vendredi de 9h à 9h45 avec eux niveaux : d'abord la recherche d'autonomie dans le grand bassin puis l'apprentissage du crawl et du dos crawlé. Comptez 50.00€ la semaine. Plus d'infos sur piscine-alencon.fr.

Tendance Ouest partenaire des animations de Noël à Alençon. Retrouvez jusqu'au 31 décembre le « Village Enchanté », 450m2 dédiée à la magie de Noël (marché de Noël avec 80 commerçants, déambulations, fanfare, des concerts et une soirée électro. Retrouvez le programme complet sur ville-alencon.fr.