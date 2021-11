Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 15 et 16 décembre

Samedi 15 décembre

Cet après-midi, RDV pour "Rando 21", à Alençon. Vous pourrez en savoir plus sur

l’avancée de l’Agenda 21 ; donner votre avis sur la perception du programme

d’action et concerter sur la progression des actions pour 2013. C'est à la mairie à partir de 13h45.



Concert à l'asso la classe de St Hilaire sur Risle. Le groupe « Los del Monte » vous invite à (re) découvrir le répertoire des grands soneros et compositeurs cubains ainsi que ses propres créations. Début à 21h.



Les Inouïs du Printemps de Bourges reviennent dans la Manche ! Avec en live :

- BOW LOW

- GOLDWAVE

- HVJ & BOGDAR

- THE LANSKIES

RDV ce soir à 20h30 au Normandy à Saint-Lô.



La Maison du Parc-Courboyer clôture son année par une nouvelle manifestation autour de Noël. Petits et grands sont invités à découvrir la Maison du Parc parée de ses habits de lumière et fêter Noël dans une ambiance festive : ateliers, spectacles et artisans locaux sont au rendez-vous… RDV durant toute l'après-midi.



La Taverne à St Hilaire du Harcouët reçoit Jet Blast en concert et dédicaces. Concert à partir de minuit.



Le dernier concert de l'année 2012 a lieu ce soir à la Luciole, le groupe CONCRETE KNIVES jouera avec Nyxtone en première partie . RDV à 21h.



Le club d'astronomie d'Hesloup organise une soirée observation : le ciel d'hiver en planétaire et ciel profond.C'est à 20h50.



Il y a du foot cet après-midi, le SM CAEN se déplace chez le FC NANTES leader du classement de Ligue 2 ! Match à suivre à 14h en fil rouge sur tendanceouest.com avec les commentaires de Sylvain Letouzé.



Concert de Guillaume et Cédric du Groupe Blankass au Black Pearl du JOA CASINO de St Pair sur mer ! RDV à 21h30 - Entrée 5 euros



Ne manquez pas la 2ème partie du Grolux d'hiver aujourd'hui. RDV à la mairie de Louvigny dès 11h45 pour vous marier ! Le mariage pour toutes et tous sera célébré par Salengro 1er. Et puis à 21h au cinéma Lux de Caen, c'est « la nuit du film grolandais » qui va durer toute la nuit, jusqu'à 7h pour les plus courageux ! Un petit déjeuner leur sera offert. Toutes les infos sur tendanceouest.com

Dimanche 16 décembre

A Falaise c'est la première édition du Rando raid du Père-Noël. Cet évènement est organisé dans le cadre des Hivernales par l'association "Les petits suisses Normands". Les inscriptions pour ces épreuves sportives et ludiques se font à l'office de tourisme de Falaise.



Dans le Cadre des animations de Noël à Saint-Lô, l'arrivée du Père Noël est prévue Dimanche. RDV à partir de 15h Place du Champ de Mars ! La municipalité offrira Vin Chaud et Chocolat Chaud aux Saint-lois. Et à 17h, Place Général de Gaulle, ne manquez pas le Vargas Show Equestre. Spectacle de Dressage et Voltige de chevaux. C'est Gratuit.

Tout le week-end

« Ces dames disent et Cie" présente son spectacle The Barbara Kabaret Show aujourd'hui et demain à Alençon.



Le Comité d'Organisation de la Foire aux dindes et la ville de Sées, ce week-end de décembre promet de nombreuses animations. Au programme : un marché de noël et les 10 kms de Sées.



Plusieurs marchés de Noël ce week-end dans la région, à Caen, St James, Ouistreham ou Alençon par exemple. RDV dans notre espace internet spécial fêtes de fin d'année !



A Villers sur mer, la 10ème fête du Chocolat a commencé ! Ateliers gourmands, démonstrations et dégustations notamment lors du marché de Noël de ce week-end...