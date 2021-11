Idées sorties en Basse-Normandie pour les 24 et 25 novembre

Samedi 24 novembre

Noël d'ici et d'ailleurs est à découvrir à l'espace Patounas de Saint-Lô. Au programme : ateliers créatifs, lecture de contes ou encore tombola. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Réduisons vite nos déchets dernier jour d’animation sur ce thème à Alençon. "Trier, c'est bien mais le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas" : Comment réduire notre production de déchets ? De nombreuses associations et structures travaillant autour de cette problématique seront présentes à la halle au blé de 9h à 18h.

Arno et Katel chanteront au Cargö à 20h30.

Dernier jour pour profiter du festival Jazz en Ouche à L'Aigle.

Emmäus Cotentin organise une vente "spécial Noël" de 09h à 17h sans interruption à Equeurdreville. Vous y trouverez en plus du bric à brac habituel : guirlandes, crèches, jouets. Café / chocolat et crêpes sont offerts à la clientèle.

ARTHUR H est en concert à l'Archipel de Granville. Il viendra vous présenter son album BABA LOVE. Début à 20h30.

La place Saint Sauveur de Caen est inaugurée aujourd'hui après 18 mois de travaux. La compagnie d’art de la rue "Les Quidams" présentera son spectacle "L’Effet Sphère". Une impressionnante déambulation autour d'une sphère géante, avec des personnages mystérieux, inquiétants et sautillants. C'est à 18h. Pour finir l'inauguration, un grand verre de l’amitié sera offert par la Ville de Caen et les commerçants, à 19h30 le tout en musique avec des concerts. C'est entièrement gratuit.

7e concours européen des jeunes trompettistes à Alençon. A cette occasion, Éric Aubier (trompettiste classique) et Franck Tortiller (vibraphoniste jazz) donneront un concert exceptionnel, mêlant jazz, classique et rock. C'est à 20h30 au théâtre d'Alençon.

Concert au Bar Club du Casino de Saint-Aubin-sur-Mer, vous pourrez y applaudir le groupe Dar-K et Arkaya Music Band, à 22h00.Le tarif est de 7 €.

Ambiance club ce soir à Alençon ! Tous les acteurs de la nuit d'Alençon se retrouvent pour une grande fiesta ! De 19h à 02h00 dans les bars de nuits: Animations et apéritifs. De 02h00 à 06h00: les établissements prennent le contrôle du Bayokos ! Entrée offerte à tous les clients des établissements partenaires! Avec le partenariat de la Prévention routière !

Tout le week-end

Profitez du 55e salon des peintres du Bocage jusqu'à dimanche au forum de Flers. C'est gratuit.

Le Zénith de Caen accueille Johnny Hallyday ce week-end. En 1ère partie,c'est le chanteur Toma. Tendance Ouest vous a offert vos places pour y assister.

Ce week-end à Flers, c'est le salon du mariage, du Pacs et de la fête. 35 exposants vous mettront dans la confidence des dernières tendances qui feront de votre cérémonie un événement inoubliable.

Comme chaque année, le week-end sera rythmé par de nombreux défilés et de nombreuses animations à découvrir dont le grand jeu concours (à gagner : Voyage, Bouteilles de Champagne (à consommer avec modération, Bons d’achat,…..) Entrée à 4euros. C'est à la salle lecoq de St George des Groseillers.

RDV sur le port de Ouistreham pour la Fete de la Coquille et de la Gastronomie : marché du terroir, vente de coquilles St-Jacques et de produits de la mer, concerts de chants marins, démonstrations culinaires et dégustations, fumage de poissons, visites de bateaux de pêche et de vieux gréements et présence du Bagad de lan Bihoué : voici ce qui vous attend tout ce week-end !

Mortain vous invite au SAlon du LIvre tout ce week-end. 50 auteurs dont 15 nouveaux et cinq éditeurs sont attendus. Il y en a pour toues les goûts : romans, livres historiques, photographies, bandes dessinées, etc. C'est à la salle du Cosec de Mortain de 10h-12h puis 14h-18h durant les 2 jours. L'entrée est gratuite.

C'est la grande foire Sainte Catherine à Briouze!Des randonnées sont prévues cce matin, demain foire aux arbres et foulées briouzaines. Evidemment vous retrouvez les exposants durant tout le week-end ainsi que la fête foraine. Le parking et l'entrée sont gratuits, c'est jusqu'à lundi !