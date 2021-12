Idées sorties en Basse-Normandie : week-end de Noël du 22 et 23 décembre

Samedi 22 décembre

Spectacle à Caen : dans une cuisine magique, les ingrédients et les ustensiles prennent vie pour satisfaire notre appétit. C'est par la Cie Passeur de Rêves. A voir De 0 à 5 ans. "Gourmandises" est est représentation à 10h, 11h et 16h à l'espace Tandem. Entrée à 4 ou 5€.

Au Normandy à Saint Lô, concert de Naive New Beaters avec Bertrand Burgalat et AS dragon et aussi le groupe Clockwork of The Moon ! Début à 20h30.

Randonnées de Noël dans le Centre Ville Caennais. Départ à 17h15 de la Place Saint-Sauveur et arrivée vers 18h30 devant l'Hôtel de Ville. Profitez dans le même temps des illuminations caennaises.

Concert de Ulys au El Camino à Caen à 21h. Cette soirée chanson est gratuite.

Soirée Gospel en l'église de Saint-Pierre-des-Nids à 21h, avec le groupe Gospel Rivers

"Une nuit d'hiver en préfecture" vous est proposé au théâtre Roger Ferdinand de Saint Lô. L'association "Un soir dans la Manche" vous propose 3h de concert pop/rock ou rock mais vous n'en saurez pas plus ! Le principe de la soirée est de garder le mystère sur le nom des invités. Toute la famille pourra passer un bon moment dans cette ambiance de fin d'année. RDV à 18h : 15€ pour les adultes et 5€ pour les moins de 12 ans.

A Coutances, assistez à l'embrasement de l’hôtel-de-ville. Des jeux de lumières et une cascade illumineront la façade de l’hôtel de ville. RDV à 20h place du Parvis.

Le festival "Electro Léo" se poursuit à Alençon. RDV à 20h dans le quartier Saint-Léonard pour un apéro blind test. Ensuite direction le parc des expositions transformés pour l'occasion en gigantesque club. Plusieurs scènes avec des DJs de renom. Plus d'infos ici.

Dimanche 23 décembre

Dernier marché à la Brocante de Granville de l'année 2012 .Il aura lieu sur le Cour Jonville de 9h00 à 19h00. Animations festives de la ville l'après midi : manège , balades en calèche , presence de lutins et du Père Noel, vin et chocolats chauds. Il rassemblera une trentaine d'exposants qui seront là pour vous aider à trouver le cadeau original et ideal ! Des objets insolites, authentiques, culturels, utiles ou décoratifs pour embellir vos tables, ou surprendre au pied du sapin. Entrée gratuite .

Tout le week-end

C'est la dernière ligne droite pour Noël ! Des marchés de Noël ont encore lieu ce week-end comme à Villedieu-les-Poêles, Tinchebray, Saint-Lô ou Mandeville-en-Bessin par exemple. Consultez notre guide interactif des Marchés de Noël dans la région.



Les commerçants d'Alençon vous donnent rendez-vous autour d'un studio télé, place de la Madeleine de 14h à 18h pour découvrir Alençon, ces différents commerces et boutiques, où vous écoutez Tendance Ouest sur le 89.4.



Spectacle au Zénith de Caen. Et si le Père Noël, lui aussi recevait un cadeau pour les fêtes : un grand et prestigieux spectacle ! Par mégarde, ce sont ses trois plus gaffeurs et déjantés collaborateurs qui se voient confier la mission de réaliser cette méga-production. Ca s'appelle Noël à Clow Circus : Séance à 17h15 et dimanche à 10h30 et 17h30.



"Pacotille" c'est le spectacle de marionnettes montré à Mondeville samedi après-midi. Valise à la main, notre apprenti héros le Vagabond découvre une petite boîte magique. Il se retrouve alors précipité dans un autre monde. Dès 4 ans. RDV samedi et dimanche à 17h, entrée à 6€.