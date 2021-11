Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 8 et 9 décembre

Samedi 8 décembre

Dans le cadre de Jazz en scènes, venez applaudir Alto ! & Kumquat. C'est au conservatoire de Caen à 20h30.

L'école de musique et de danse de l'Intercom Séverine vous propose son 10ème concert de la Sainte-Cécile. Vous pourrez voir l'orchestre d'harmonie et l'école de danse évoluer sur des musiques d'hier et d'aujourd'hui. Le pocket brass band, un ensemble de cuivres et percussions prendra ensuite le relais avant d'accueillir le Bocage Band, la fanfare festive qui achèvera de mettre l'ambiance ! C'est à la salle des fêtes au Mesnil-Clinchamps à 20h30 et c'est gratuit.

Les Rockeurs ont du cœur se poursuivent à l'Agora d'Equeurdreville. Pour entrer, il faut apporter un jouet neuf par personne vous pourrez écouter Elmer Food Beat, Blackub et Fidback à partir de 20h.

Election de Miss Saint Lô. 21 candidates concourent pour le titre décerné par Saint-Lô commerces à 21h salle Allende. Sur TF1, c'est l'élection de Miss France. La Normandie est représentée par Pauline Llorca.

Foot féminin à Carpiquet. Tournoi Lady's Soccer à 19h à la structure Five de Carpiquet.

Concert de Carmen Maria Vega à La Luciole à Alencon. RDV à 20h30.

Dimanche 9 décembre

Depuis plus de 30 ans, les foulées saint-loises ont lieu dans le centre ville. Rendez-vous demain pour l'édition 2012 à partir de 14h. Toutes les arrivants seront récompensés. Inscription 8€, sur place 10€

Concert en l'église de Chendouit à 14h45 par la chorale "Choramuse" de Briouze. Chants divers et de Noêl seront au programme.

Animation gourmande pour les enfants. L’Ecomusée du Perche organise une démonstration au four à pain dans la cuisine du Prieuré de Sainte-Gauburge de 14h à 17h30.

A Pontorson Félix – Tchicaya Serge est en concert de Noël. Gospels and negro spirituals à 16h30 à l'Église Notre Dame de Pontorson.

Tout le week-end

Tout ce week-end au sein de l'église Saint-Nicolas à Coutances c'est la 2e édition du Noël des créateurs. Vous pourrez voir une dizaine d'artistes et d'artisans d'art. RDV de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.

Le Zénith de Caen accueille ce week-end l'Open de Caen jusqu'à mardi. 4 stars du tennis français seront présentes : Richard Gasquet, tête de série n°1 du tableau, Julien Benneteau, Michael Llodra ou encore Paul Henri Mathieu . Toutes les infos sur tendanceouest.com.

La fête de la coquille Saint-Jacques se déroule à Grandcamp Maisy. Sur place : marché du terroir, feu d'artifice, concert et animations gratuites sous chapiteaux tout ce week-end.

Beaucoup d'initiatives pour le Téléthon ce week-end dans la région. Le centre aquatique Alencea d'Alençon organise les 24h de natation ! Faites un don pour le Téléthon et nagez la distance la plus longue. Il faut battre le record de l'année dernière qui est de 183 kms ! Plus d'infos sur par ici. Vous pouvez aussi vous rendre à Saint-Jean-des-Baisants ou à Agon Coutainville par exemple.

A Alençon, la médiathèque Aveline organise une braderie de livres enfants et adultes, revues, bandes dessinées et CD. C'est durant tout le week-end de 10h à 18h à la halle au blé. Ca se passe aussi au musée de la dentelle et des beaux arts avec les catalogues. Vous pourrez, entre autres, vous replonger dans l'exposition "Italie romantique" de 1982, dans l'exposition consacrée à Chahine, "Belle Époque", en 1987 ou encore dans celle consacrée à Édouard Fauve en 1989.