Rouen. Un bus sans chauffeur testé sur les quais de Seine à Rouen!

C'est non sans une certaine fierté que Frédéric Sanchez, président de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), Yvon Robert, maire de Rouen et Thierry Mallet, PDG de Transdev, ont inauguré le vendredi 16 décembre 2016 le mini-bus innovant Astucio. 100% électrique et sans chauffeur, Astucio peut transporter jusqu'à douze personnes et est totalement accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Des voyageurs en toute sécurité

Astucio sera testé jusqu'au 15 janvier 2017 sur les quais de Seine, entre le Pont Gustave Flaubert et le Pont Guillaume Le Conquérant. Équipé d'un système de guidage et de détection d'obstacles lui permettant d'avoir une vision à 360°, Astucio est capable d'adapter sa vitesse et de s'arrêter si besoin.

Et les utilisateurs moins aventureux peuvent se rassurer : un agent du réseau sera présent dans le véhicule pour l'arrêter en cas d'urgence. Aucun risque donc de finir le voyage dans la Seine.

Le #VA Astucio, accessible à tous pourra accueillir 11 personnes et desservira 4 arrêts sur un trajet de 20min et à une vitesse de 25km ! pic.twitter.com/wu2oV5sxhL — Transdev Group (@transdev) December 16, 2016

Rouen, capitale du véhicule autonome

L'inauguration d'Astucio s'inscrit dans la continuité du Pacte Métropolitain annoncé en juillet et signé entre l'État et la Métropole lors de la venue de l'ancien Premier ministre Manuel Valls le 25 novembre 2016 à Rouen.

Si Frédéric Sanchez rassure les chauffeurs du réseau Astuce en précisant qu'Astucio "n'a pas vocation à remplacer les bus", Thierry Mallet, PDG de Transdev, qui a mis au point cette innovation, ne cache pas son ambition de faire de Rouen la "capitale du véhicule autonome".

Découvrez Astucio sur les quais de Seine, du 17 décembre 2016 au 15 janvier 2016 , du lundi au samedi, de 11h à 19h.

A LIRE AUSSI.

A Rouen, moins de fraudes et des Teor plus réguliers sur la ligne 1

Près de Rouen, la ligne de bus F1 prolongée jusqu'à Isneauville en 2019

[INFOGRAPHIE] Que cache le budget 2017 de la Métropole Rouen Normandie?