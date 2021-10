"Depuis un an, la Normandie est de retour [...] pour l'ensemble des Normands". La satisfaction est de mise dès les premiers mots de David Margueritte, invité de la rédaction de Tendance Ouest, mardi 13 décembre 2016, un an jour pour jour après la victoire d'Hervé Morin et de son équipe lors du dernier scrutin régional.

Le vice-président Normand s'est attaché à défendre les actions et orientations prises depuis près d'un an. Écoutez-le :

Cherbourg. Bilan d'Hervé Morin : "la Normandie est de retour" selon David Margueritte Impossible de lire le son.

