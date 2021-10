Pour la 9e édition de la nuit des défis, samedi 17 décembre 2016 à partir de 19h, l'Union Sportive des Cheminots Caennais (Calvados) qui organise l'événement a vu les choses en grand ! Exit le stade Hélitas, le gala aura lieu au Palais des Sports cette année. "La mairie nous a soutenus dans l'organisation et nous a permis d'utiliser le Palais des sports, on espère y réunir au moins 1 600 personnes", explique le président du club Wilfrid Hembert.

Des championnats du monde à Caen

Au programme, treize combats (dix amateurs et trois professionnels) dont un championnat du monde de kick boxing, un championnat du monde de K1 (du kick boxing où les genoux sont autorisés) et un championnat d'Europe de full contact. "On est le premier club à réunir les trois grosses fédérations internationales de pieds-poings", poursuit Wilfrid Hembert.

Les champions du monde caennais seront là

Parmi les vingt-six combattants du jour, onze sont licenciés à l'USCC dont trois sont champions du monde : Alexandre Marie en K1, et Frédéric Kowatz et Laura Hembert en full contact également. À domicile, les champions caennais défendront leur titre.

samedi 17 décembre à 19h au Palais des Sports de Caen, entrée : adulte : 12€, enfant : 8€

A LIRE AUSSI.

Brésil: après la tragédie, le défi de la reconstruction de Chapecoense

JO-2024: Paris étale ses atouts

GP du Mexique: Esteban Ocon, le Français qui monte, qui monte...

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Rallye: Volkswagen se retire, quel avenir pour Ogier?