Caen. La Nuit des combattants revient avec un beau programme

Amateurs de boxe, cet événement est fait pour vous. Après le succès de l'édition précédente, la Nuit des combattants fait son retour le samedi 9 mars à Caen et investit cette fois le Palais des sports.

Un programme fourni

La boxe anglaise est mise à l'honneur par les organisateurs, avec plusieurs très belles affiches. En point d'orgue de la soirée, un Normand tentera de conserver sa ceinture. Originaire de Rouen, le champion européen EBU des poids welters (mi-moyens) Jordy Weiss, surnommé El Gitano, défie le Polonais de 32 ans Michal Lesniak. Parmi les autres duels, retrouvez des affrontements entre Leonard Mosquea et Sadok Sekbi, Sabrina Flamand et Romane Geffray, Joseph Meyobene et Cedrick Peynaud, ainsi que Jeremy Roulleau et Theone Adenet Louvet. En marge des affrontements, le rappeur Black M sera présent pour assurer un showcase. Des animations sonores, lumineuses et artistiques seront également proposées. Des places sont encore disponibles pour assister à la soirée au Palais des sports. Comptez de 29€ à 45€, début de la soirée à 19 heures.