Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen part favori face à Nantes

Mardi 20 décembre 2016, pour la 8e journée de championnat Pro B masculine de tennis de table, le SPO Rouen (Seine-Maritime), 2e ex æquo du championnat, recevra l'équipe de Nantes (Loire-Atlantique).

Faire respecter la hiérarchie

Au classement, Nantes ne décolle pas de la 9e et avant-dernière place avec 10 points (deux victoires et cinq défaites). L'équipe de Nantes est composée de Damien Provost (n°84), Dorin Vasile Calus (n°92) et de Bastien Rembert (n°180). Le coach normand Eric Varin peut lui aligner Nan Liu (n°39), Abdel-Kader Salifou (n°45), Jesus Cantero (n°46) ou Konstantinos Papageorgiou (n°58).

Le SPO Rouen - qui reste sur plusieurs victoires dont deux face à Agen et Argentan - part donc favori et a toutes les chances de récupérer les trois points et de se rapprocher de la place de leader du championnat.

La bande-annonce du match :



Pratique. Mardi 20 décembre, dès 19h30, salle C.Besson, rue Chanzy à Rouen.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table: quatrième succès consécutif pour le SPO Rouen