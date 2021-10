Caen. La lumière de Bethléem est arrivée à Caen pour l'Avent

A Caen (Calvados), ce dimanche 11 décembre 2016, au cours d'une célébration oecuménique en l'église Saint-Jean rassemblant notamment des représentants de l'église protestante unie de Caen et de l'église anglicane autour de Mgr Boulanger évêque de Bayeux et Lisieux, la "Lumière de la Paix de Bethléem" (une flamme allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem) fut amenée par des scouts de France et distribuée aux quelques 200 personnes qui s'étaient rassemblées pour l'occasion.

Une tradition qui date de 1968

Pour comprendre l'origine de cette tradition, "il faut remonter en 1968. A cette époque les scouts autrichiens eurent l'idée de ramener de Bethléem, lieu de la naissance de Jésus, une flamme sensée rappeler aux fidèles les origines de Noël", explique Louis Pelletier, chargé de mission Développement par le mouvement des Scouts et Guides de France en région Basse-Normandie.

En 2004, la première délégation de scouts de France, à l'instar de nombreux pays européens se rendit à Vienne pour ramener cette flamme à Paris. Elle est ensuite transmise dans les différentes paroisses de l'Hexagone. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. La célébration de la Lumière de Bethléem a cette année pour intitulé un court passage de l'Évangile de Saint Mathieu "Vous êtes la lumière du Monde" (5, 14).