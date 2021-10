Rouen. Volley-ball : les Loups de Canteleu-Maromme reçoivent le leader

Samedi 17 décembre 2016, les Loups de Canteleu-Maromme (Seine-Maritime) accueillent Avignon, leader de la poule A, pour la 10e journée de championnat Élite.

Les Loups en fâcheuse posture

Au classement, le CMVB est mal engagé, à la 6e place avec seulement six points (une victoire et huit défaites) et la rencontre face à Avignon, actuel leader de la poule avec 25 points (huit victoires pour une défaite) risque de ne pas arranger les affaires de nos Loups. Lors du match aller, les Normands s'étaient inclinés sans pouvoir lutter (25-15, 25-22, 25-17). Avignon n'a qu'une idée en tête : revenir dans les championnats pros et ne laisse aucune équipe se mettre sur leur passage.

Fin de la saison régulière

La fin de la saison régulière approche à grands pas. Il ne reste plus que cinq rencontres et pour Maromme, les chances de podium sont nulles. La prochaine étape après la saison régulière sera les play-down et les Loups devront alors défendre leurs chances pour ne pas redescendre en Nationale 2.

