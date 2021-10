Ski: Pinturault, la Face de Bellevarde à ses pieds

Pour ce 17e succès de Pinturault sur le circuit majeur, ses partenaires d'équipe, une fois n'est pas coutume, ont été discrets.

Ainsi Mathieu Faivre, vainqueur du premier géant de Val d'Isère dimanche dernier, une reprise de l'épreuve annulée à Beaver Creek sur la piste Oreiller-Killy (OK), a terminé seulement neuvième.

"Ici, j'ai toujours skié vite, malheureusement ça ne s'était jamais concrétisé en seconde manche. Depuis quelques temps, ça se passe mieux. Je commence à savoir que la première c'est attaquer, la deuxième c'est attaquer", a rappelé le Français, âgé de 25 ans.

Compte soldé

Le skieur de Courchevel a soldé un compte en suspens avec la Face depuis le 9 décembre 2012, quand il avait laissé échapper la victoire en géant à quatre portes de la fin, pour terminer tout penaud 28e.

Sur une pente qui exalte son style explosif et rend mérite au courage des skieurs, Pinturault, entré dans une nouvelle dimension depuis février dernier, a tenu bon.

Il a même surmonté une douleur à la main droite, conséquence d'un gros hématome contracté jeudi à l'entraînement.

"C'est une piste qui est taillée pour lui par rapport à son tempérament. Il est fort dans sa tête car, j'étais au milieu de la piste, pour les ténors il faisait nuit", a indiqué Fred Perrin, chef du groupe technique tricolore.

Le Savoyard a résisté à la charge sur le second parcours de Marcel Hirscher, relégué finalement à 33/100e, alors que le jeune Norvégien Henrik Kristoffersen a complété le podium à 1 sec 50/100e.

"Il y a quelques années, la domination en géant était exercée par (l'Américain) Ted Ligety, puis cela a été mon tour. Maintenant le patron de la discipline c'est Alexis. C'est vraiment le meilleur géantiste du monde. Il skie bien, avec une super technique, il est très fort physiquement", a souligné Hirscher.

Le Salzbourgeois, qui détient le gros globe de cristal depuis cinq saisons -un record-, n'a pas son pareil pour encenser ses adversaires.

"J'ai fait une très belle fin de saison l'an dernier et je ne commence pas trop mal. Mais les hivers commencent en octobre et finissent en mars, et je n'ai pas encore gagné le globe de géant", a répondu avec le sourire le vainqueur du jour.

- Evolution -

Et Pinturault de poursuivre: "J'ai bien évolué sur mon matériel ces dernières années et, depuis Beaver Creek (traumatisme crânien il y a un an), j'ai compris que le plaisir était plus important que tout."

Même si le plaisir est une notion relative sur la Bellevarde, a-t-il ajouté.

Au classement général, son domaine réservé, c'est Hirscher qui continue de faire la course en tête, avec 76 points d'avance sur Pinturault.

Et le slalom dominical arrive à point pour que le champion d'Annaberg creuse l'écart. "Demain il y aura un contact direct de la main toutes les deux portes et j'espère que ça ira mieux. Mais je n'ai pu travailler le slalom ces derniers jours. Ca va être compliqué", a consenti Pinturault.

A LIRE AUSSI.

Ski: au bonheur des glisseurs à Val d'Isère

Ski: Jansrud s'impose devant Svindal au super-G de Val d'Isère

Ski: Jansrud s'impose devant Svindal au super-G de Val d'Isère

Ski: Alexis Pinturault impérial en slalom géant à Val d'Isère

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré