JO-2018: Pinturault et Muffat-Jeandet butent sur Hirscher au combiné

De l'argent et du bronze, mais l'or qui s'enfuit en Autriche: Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont tout tenté face à Marcel Hirscher, impérial dans ce combiné promis aux slalomeurs, et les combinards se consoleront en apportant les 4e et 5e médailles au clan français.