Troarn. Calvados : il agresse le nouveau compagnon de son ex

En 2016, une jeune femme quitte son compagnon après l'avoir accusé de viol. La plainte est classée sans suite et celle-ci continue sa vie en rencontrant un autre homme. Le samedi 13 août, en fin d'après-midi, elle se trouve avec ce dernier chez sa grand-mère, à Troarn, à l'est de Caen (Calvados). L'ex, n'ayant pas accepté la situation, s'introduit dans la cour de la maison en escaladant un muret.

Coups de poing et de pied

S'en prenant au nouveau compagnon, il le frappe à coups de poing et de pied. Aux enquêteurs, il déclare : " C'est pour faire le mariole que je me suis introduit dans la cour, je voulais jouer à cache-cache..." Pour avouer plus tard : "C'était pour faire chier..."

Provocation totale

"Dommage qu'il ne soit pas présent, déplore la procureure, il aurait été intéressant d'entendre ses explications. Après la plainte portée contre lui, sans toutefois avoir été sommé d'interdiction de contact, il n'aurait jamais dû tenter de la revoir. C'est de la provocation totale. De toute évidence il a du mal à gérer la séparation et les procédures diligentées à son encontre." Six mois avec sursis son requis ainsi qu'une interdiction de contact et le paiement de dommages et intérêts.

Six mois de prison avec sursis

La procureure ajoute : "Il faut agir de manière efficace pour éviter la réitération des faits." Le prévenu écope de six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Interdiction lui est faite de se présenter au domicile de la grand-mère de son ex et d'une manière générale, d'approcher, son conjoint et sa grand-mère. S'ajoute 600 euros d'amende, 700 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros de frais de procédure.

A LIRE AUSSI.

Calvados. A Vire, un père et son fils sont agressés par une bande de jeunes

Calvados. Il voulait se réconcilier de façon musclée avec son ex