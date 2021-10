Caen. Des "gyro-lutins" dans les rues de Caen pour transporter vos paquets de Noël

Pour Noël, les commerçants des Vitrines de Caen (Calvados) proposent, pour la première fois, un service de transport et de consigne pour vos paquets.

Les "gyro-lutins" de Noël pourront donc vous délester de vos paquets et les déposer dans une conciergerie en centre-ville située au Centre Paul Doumer. Il est également possible de faire appel aux gyro-lutins pour porter sacs et cadeaux jusqu'à son propre véhicule. Ils seront présent les samedi 10 et 17, et le dimanche 18 décembre 2016. Pour les contacter: 06 10 48 50 04.

Un voyage au Canada a gagner

Un jeu qui permet de gagner un voyage au Canada pour pour deux personnes est également mis en place. Pour jouer, il suffit de faire des achats à Caen chez les commerçants participants. Ils offriront ensuite un "passeport de Noël" (bulletin de participation) à remplir et à déposer dans les urnes en ville.

Plus d'infos sur : www.vitrines-caen.fr

