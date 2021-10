Luc-sur-Mer. En Normandie, un club de foot dévalisé d'une soixantaine de paires chaussettes

C'est en possession de 57 paires de chaussettes, neuves et usagées, appartenant au club de foot de Luc-sur-Mer que Paul James, âgé de 19 ans, est appréhendé le vendredi 4 décembre 2015.

"C'est mon cousin qui les a volées"

Soutenant que c'est son cousin qui les a volées, c'est pour recel qu'il a été jugé en son absence le mercredi 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen. "Moi, je les ai juste récupérées et ce ne sont que des chaussettes !" Le vol avait été commis quelques jours auparavant, la porte du vestiaire du club ayant été fracturée.

Bien connu du tribunal pour enfants

Le jeune prévenu est déjà bien connu du tribunal pour enfants : usage de stupéfiants, violence, dégradations, violence avec arme, mise en danger de la vie d'autrui, conduite alcoolisée.... " Fini le tribunal pour enfants !" constate la présidente.

Un jour ils passent dans la cour des grands

La procureure souligne qu'il aurait dû être jugé pour vols et non pas pour recel et déplore : "on n'arrête pas de leur répéter de faire attention et malgré cela, un jour ils passent dans la cour des grands." Six mois de prison ferme sont requis. Au final, Paul James écope de trois mois de prison ferme assortis de la révocation d'un mois de sursis. Il totalise donc quatre mois de détention.

