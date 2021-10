Il met un mois complet pour installer ses décorations de Noël

Lui, c'est Jack Baremans, un suédois agé de 43 ans. Sa passion pour les décos de noël est impressionnante. Le mois de novembre est pour lui, une période de véritable chantier, et c'est une sacrée organisation.



Jack a toujours aimé la période des fêtes de fin d'année. Il a collecté toutes sortes de décorations de Noël depuis l'âge de 16 ans et a pris l'habitude de toutes les utiliser pour décorer sa maison chaque saison. Sa collection est devenue si grande au fil des années, qu'il aurait besoin maintenant d'environ un mois pour remplir sa propriété.



Il utilise des dizaines d'arbres de Noël artificiels, des milliers d'ornements, de guirlandes, de couronnes, de rennes en peluche et ours polaires, et évidement, des kilomètres de guirlande de lumières. Pas une seule pièce de la maison n'y échappe.



Seulement il y a un hic... Il y a tellement de décoration sur sa table à manger qu'il y est impossible de festoyer !





© Jolien Boeckx.



© Jolien Boeckx.





© Jolien Boeckx.





© Jolien Boeckx.





© Jolien Boeckx.



© Jolien Boeckx.