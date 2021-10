Paris SG: se remettre la tête à l'endroit

La réaction est impérative, à double titre. A court terme, le PSG a une première place à consolider en C1 en faisant mieux que son rival Arsenal, en déplacement à Bâle, pour bien lancer une semaine déterminante.

Car dimanche soir, le PSG, quadruple champion en titre relégué à quatre points du leader Nice, disputera contre les Aiglons un match-clé pour ne pas être distancé en haut du classement.

L'objectif sera surtout d'éteindre tout début de remise en cause du projet d'Unai Emery, qui a repris des allures de chantier permanent après la déroute subie au stade de la Mosson.

"C'est clair que c'est un match qui a fait mal pour la confiance de l'équipe", a admis le technicien espagnol, lors de la conférence de presse d'avant-match contre Ludogorets lundi. "Mais après il faut oublier ce match pour le moment et penser à (mardi), aux bonnes choses qu'a faites cette équipe avant (Montpellier). Avant ce match, je crois qu'elle a réalisé une bonne progression, avec une bonne performance en terme de points".

Des cadres à retrouver

L'intéressante série de cinq victoires de rang en L1 (six succès lors des sept derniers matches toutes compétitions confondues) laissait en effet penser que le technicien basque avait réussi à solidifier les fondations de son équipe, après des débuts laborieux.

Mais l'édifice, fragilisé par un turnover permanent et un choix tactique oscillant entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, a d'un coup volé en éclats face à une formation montpelliéraine euphorique.

Car à l'image de Krychowiak ou Christopher Nkunku (19 ans), titularisé à la place de Hatem Ben Arfa alors que l'ex-Niçois semblait sur la bonne voie après avoir été chahuté en début de saison, la plupart des remplaçants ont du mal à répondre présent pour pallier aux forfaits (Pastore, Rabiot) ou aux suspensions (Verratti l'est pour Ludogorets).

Plus inquiétant: la méforme soudaine des cadres, censés assurer la bonne marche de l'équipe. Areola, auteur d'une sortie hasardeuse sur le premier but de Lasne, la paire Marquinhos/Thiago Silva, bousculée dans les duels par Steve Mounié, ou encore Cavani, qui n'a touché que huit ballons en 1re période, sont passés à côté. Cela peut arriver.

Mais Angel Di Maria, lui, inquiète depuis le début de saison. L'ailier argentin n'a marqué qu'un but et délivré cinq passes décisives cette saison en L1. loin des bases de la saison dernière: 7 buts et six passes début décembre. "C'est sûr qu'il peut faire plus", juge son entraîneur.

Pour repartir de l'avant dès mardi, Maxwell, l'un des "historiques" du projet qatarien, qui sera en balance avec Kurzawa, compte sur l'expérience du groupe parisien.

"Le groupe a toujours démontré du caractère pour bien réagir, et sortir d'une situation difficile, a t-il déclaré. Heureusement que nous avons la possibilité de jouer tous les trois jours. Ce sera une bonne opportunité (mardi) pour oublier la défaite à Montpellier". Il ne faut pas la manquer.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1 : Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

PSG: Emery, à Lyon pour imposer sa griffe

Paris SG: les contrats ne sont pas remplis