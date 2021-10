Kendji Girac rejoint la troupe des Enfoirés

"C'est vrai, ça fait deux ans qu'on passe à côté, mais là, on va pouvoir le faire. C'est quand même important, pour la cause, pour les gens et je suis content d'y être. La solidarité (...)". Voici une partie de la récente déclaration de Kendji sur son intégration à la troupe les Enfoirés. Il avait déjà envisagé de faire partie de l'aventure l'an dernier mais c'était compliqué avec sa tournée, aujourd'hui c'est chose faite.

Malgré le récent départ de Jean-Jacques Goldman, les artistes ont décidé de rester unis pour la bonne cause et propose le spectacle Mission Enfoirés au Zénith de Toulouse du 18 au 23 janvier 2017.

Retrouvez Kendji Girac en concert en Normandie, à l'Anova à Alençon ce samedi 10 décembre.