Caen. Hockey sur glace. Cholet-Caen (3-2) : la revanche n'est pas au rendez-vous

Pour rappel, samedi 26 novembre 2016 les Dogs de Cholet (Maine-et-Loire) sont venus affronter les Drakkars de Caen (Calvados). Ils sont repartis avec une victoire (3-2). Les Caennais étaient donc remontés pour revenir eux aussi de leur déplacement avec une victoire cette semaine.

Caen vs Cholet.

Drakkars vs Dogs

Le destin et le jeu en ont décidé autrement, avec une défaite à la clé (3-2).

Le scénario se répète

Les Drakkars de Caen commencent à avoir l'habitude de ce score aux tableaux d'affichage. Ce samedi 3 décembre, ils ont pourtant tenté une autre tactique en début de match. Comme leur rabâche sans cesse leur coach Luc Chauvel, "il est impératif de se réveiller dès la première période". L'ordre a enfin été entendu.

Les Caennais étaient plus que présents sur la glace en première période ce qui leur a permis d'inscrire deux buts. Les butteurs ? Simontaival et Minarik. Mais en deuxième et troisième périodes les Drakkars se sont éteints, laissant les Choletais marquer trois buts. Au classement, André Ménard et ses partenaires se retrouvent onzièmes au classement (sur 14).

Prochain match. Samedi 10 décembre: Caen-Nantes à Caen.

