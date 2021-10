Rouen. Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen s'imposent à Angers en prolongations

Il aura fallu attendre presque la fin des prolongations pour voir les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) s'imposer sur la glace du Haras face aux Ducs d'Angers (Maine-et-Loire) vendredi 2 décembre 2016 lors de la 24ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Une rencontre qui débute avec l'ouverture du score des Angevins douze secondes avant la fin du premier tiers-temps par Robin Gaborit 1-0.

Les Dragons prennent les devants

La réaction sera rouennaise et viendra de Chad Langlais qui sur un lancer lointain parvenait à égaliser après un peu plus d'une minute dans le 2ème tiers 1-1.

Il faudra donc attendre le 3ème tiers et une mauvaise relance défensive de la part des Ducs pour que Jordann Perret vienne fusiller le portier Angevin et donner l'avantage à son équipe 2-1. Un avantage de courte durée puisque les locaux égalisaient moins de trois minutes plus tard par Gauthier Gibert 2-2.

La décision allait donc se faire dans les prolongations et c'est le jeune international Français Jordann Perret qui s'offrait un doublé et les deux points de la victoire à son équipe sur un lancer lointain et précis 3-2.

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry sont à la 2ème place à un point derrière Lyon et un point devant Bordeaux.

Lors de la prochaine journée, les Dragons de Rouen recevront les Gothiques d'Amiens vendredi 9 décembre 2016 sur la glace e l'Ile Lacroix pour le compte de la 25ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

