Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons reviennent de Dijon avec la victoire

Déplacement réussi pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) à Dijon (Côte d'Or) ce mardi 8 novembre 2016 lros de la 17e journée de Ligue Magnus. Les Normands l'emportent 3-0 et le gardien Dany Sabourin s'offre un blanchissage.

Soixante minutes pleines

Les Jaunes et Noirs n'ont laissé aucune chance à leur adversaire dans cette rencontre dominée par 46 lancers à 15.

Le premier but de la partie est inscrit par Sacha Treille en supériorité numérique d'un bon lancer lointain qui trompe le portier dijonnais après dix minutes dans le premier tiers.

Toujours en supériorité numérique, les Rouennais vont faire le break à la 12e minute du deuxième tiers sur une déviation de Loïc Lampérier sur un lancer initial de Chad Langlais (2-0).

Les joueurs de Fabrice Lhenry concluent cette soirée par un dernier but à une minute de la fin du second tiers par Jordann Perret oublié au second poteau.

Au classement, les Dragons de Rouen conservent la troisième place, toujours derrière Bordeaux et Lyon.

Prochaine journée de championnat vendredi 11 novembre. Les Normands reçoivent les Ducs d'Angers sur l'Ile Lacroix à 16h.

