Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen laissent filer la première place

Après avoir vaincu Gap (Hautes-Alpes) lors de la 22e journée de Ligue Magnus (4-2), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont subi les foudres de Gapençais revanchards mardi 28 novembre 2016 lors de la 23e journée de championnat (4-5).

Ouverture du score rouennaise

Et pourtant malgré un premier tiers un peu à l'avantage des Gapençais, ce sont bien les Rouennais qui ouvrent le score une première fois dans ce match sur un bon lancer d'Olivier Dame-Malka (1-0à à la fin du premier tiers.

Mais les Gapençais profitent des absences combinées de Patrick Coulombe et de Florian Chakiachvili dans la défense normande et égalisent avant de prendre l'avantage par Kyle Essery et Kevin King (2-1) après seulement quatre minutes de jeu dans le second tiers.

Les Jaunes et Noirs ne se laissent pas abattre et égalisent moins de deux minutes plus tard par Sacha Treille, laissé seul dans le slot puis vont reprendre l'avantage par Marc-André Thinel en supériorité numérique à la 11e minute (3-2).

Un mauvais deuxième tiers

Il faudra seulement une minute et deux secondes aux joueurs de Luciano Basile pour égaliser à 3-3 grâce à Jesse Craige. Les deux supériorités numériques qui suivent sont fatales aux joueurs de Fabrice Lhenry qui encaissent deux nouveaux buts par deux anciens Rouennais Dimitri Thillet et Anthony Rech (5-3).

Dans l'ultime tiers temps, les Rouennais parviennent à réduire la marque à 5-4 en supériorité numérique par Loïc Lampérier mais la sortie de Dany Sabourin en fin de match ne changera rien, les Gapençais l'emportent.

Ce revers, combiné à celui de Lyon contre Dijon, fait les affaires des Boxers de Bordeaux, vainqueurs d'Amiens, qui reprennent la première place du classement.

Les réactions

Fabrice Lhenry: "Nous restions sur une série de victoires, un bon mois de novembre. Malheureusement nous finissons mal. Prendre cinq buts dans le deuxième tiers, c'est beaucoup trop. Nous avons été trop attentistes. Gap a su profiter de ça et travailler fort les deux premier tiers. Nous n'arrivons pas à travailler 60 minutes. Ce n'est pas la première fois. Nous arrivons à la mi-saison. Il faut être conscient de ça et progresser là-dessus."

Marc-André Thinel: "C'était un match assez intense. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, c'est ce qui fait la différence. Il faut oublier, on a un gros match vendredi face à Angers."

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen prennent la tête du classement