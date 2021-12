Des agriculteurs s'invitent à l'inauguration d'un magasin Leclerc près de la Ferté Bernard

sur une initiative de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs de la Sarthe, des agriculteurs vont s?inviter ce mardi matin, à 11h, à l?inauguration officielle d?un nouveau magasin Leclerc, à Cherré près de la Ferté Bernard... une action alors que les prix de vente ne couvrent plus les prix à la production et alors que les négociations restent tendues avec le distributeur.... « Après tout, se sont un peu les agriculteurs qui ont contribué au financement de ce nouveau magasin » estiment les deux syndicats agricole ....

