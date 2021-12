Une centaine d'agriculteurs s'invitent à l'inauguration d'un magasin Lecler pèrs de la Ferté Bernard

une centaine d?agriculteurs de la FDSEA et des JA de la Sarthe, se sont invités mercredi matin, à l?inauguration d?un nouvel hypermarché Leclerc, à Cherré, près de la Ferté Bernard hier. Ils réclament au distributeur, de prendre en compte dans ses prix d?achat : l?augmentation des coûts de production de volailles, lapin, porc et autre viande bovine.

Les agriculteurs abordaient les clients à l'entrée et dans le magasin en leur expliquant la situation et en leur proposant d'aller faire leurs courses ailleurs.



Les éleveurs qui lancent un ultimatum aux industriels agroalimentaire à la grande distribution.... ils ont jusqu?au 15 novembre pour donner des signes de remontées des prix à la production... si rien ne bouge au-delà de cette date, ils promettent des actions .......

