Après le match nul (3-3) concédé par le Stade Malherbe Caen (Calvados) à domicile face à Dijon (Côte d'Or), vendredi 2 décembre 2016 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, le coach des Bleu et Rouge, Patrice Garande, avait l'impression d'être en plein cauchemar. "Ne me demandez pas d'expliquer ce qu'il s'est passé, je ne peux pas le faire, je n'ai jamais vu ça", a-t-il notamment commenté.

Devant de deux buts à la mi-temps (3-1), et en supériorité numérique à 11 contre 10 après l'expulsion d'un défenseur dijonnais peu après la demi-heure de jeu, les Caennais n'ont pas su préserver leur avance. "À la mi-temps, nous avions clairement dit que si Dijon restait dans le même système de jeu, nous faisions ça et que s'ils changeaient, nous faisions ça... Et au bout de deux balles perdues en deuxième mi-temps, j'ai tout de suite senti que ça allait être dur..."

Caen. Football. Garande après Caen-Dijon (3-3) : "On s'est suicidé" Impossible de lire le son.

Le coach caennais a pointé du doigt la deuxième mi-temps de ses joueurs, après une première période aboutie. "C'est un suicide", a-t-il indiqué. La déception va être difficile à digérer.

"Peu importe le résultat nous on est là pour l'amour du maillot que vous portez sur le dos nojs on est là..." #SMCDFCO @SMCaen #Echanges pic.twitter.com/eReyQcr005 — Tendance Ouest (@tendanceouest) December 2, 2016

A LIRE AUSSI.

Football, Ligue 1. Le Stade Malherbe Caen doit sortir de sa convalescence

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré