Le match du Stade Malherbe Caen (Calvados) contre les Girondins ne restera pas dans les annales. Ou peut-être dans celles des matchs manqués. Dans leur antre de d'Ornano, les Bleu et Rouge se sont logiquement inclinés face aux Girondins de Bordeaux (0-4), mardi 7 février 2017.

"Se battre comme des chiens"

"D'entrée de jeu, j'ai senti qu'on n'y était pas, a confié le coach du SMC après la rencontre, Patrice Garande. En plus de tomber sur une bonne équipe de Bordeaux, on a été punis et ça aurait pu être pire. La leçon à retirer de ce soir c'est qu'au Stade Malherbe, on ne peut pas jouer en dessous de 100% pour gagner nos matchs. Il nous faut à chaque fois avoir une certitude : celle qu'on va se battre comme des chiens jusqu'à la dernière minute, tous ensemble".

"Préparer chaque match indépendamment"

Au delà des deux erreurs individuelles qui ont pesé sur les deux premiers buts des Girondins, les Normands sont passés à côté de leur partie. "C'est de notre faute et j'espère juste que ce n'est qu'une erreur et que nous serons capables de réagir dès le prochain match", estimait l'arrière Vincent Bessat.

Pour repartir de l'avant, le Stade Malherbe Caen a rendez-vous à Dijon, samedi 11 février, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. À l'aller, les Caennais s'étaient fait surprendre. Après avoir mené au score 3-1 et pourtant à 11 contre dix suite à une expulsion bourguignonne, ils s'étaient fait rejoindre au score en fin de match (3-3). "Le scénario de cette rencontre ne sera pas une source de motivation supplémentaire, explique le défenseur Jordan Adéoti. Il faut préparer chaque match indépendamment des autres, avec la même envie : gagner".