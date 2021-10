Caritatif. En Normandie, un concert pour aider Lili, 5 ans et polyhandicapée

Sous l'égide de Vincent Blanchard, leader du groupe rouennais Joad, cinq groupes locaux ont répondu présent pour soutenir Lili dans son combat. Samedi 10 décembre 2016, ils se réunissent au Théâtre de Duclair (Seine-Maritime) le temps d'un concert.

Au côté de Joad, Drive in Saturday, Artifact, Unagi et Nellcote, l'association reçoit également le soutien du conservatoire Val de Seine et du Théâtre de Duclair qui accueille cet évènement.

Un recours nécessaire

"C'est une jeune association, explique Séverine Bastin, la maman de Lison, une enfant de cinq ans polyhandicapée qui ne peut encore ni marcher ni parler. Sa maladie exige de nombreux soins, des séances de rééducation et un environnement adapté. La sécurité sociale et la mutuelle ne peuvent pas couvrir intégralement ces frais, c'est pourquoi nous avons créé l'association La vie selon Lili en mai 2016"

Améliorer son quotidien

"Notre but est de permettre à Lison d'accéder à des thérapies alternatives mais aussi d'acheter un matériel adapté pour améliorer son quotidien. À travers le cas de Lili nous voulons aussi témoigner de la réalité de la vie avec un enfant en situation de handicap". C'est la première action d'une telle ampleur pour l'association.

Pratique. Première partie gratuite. Conservatoire du Val de Seine 17h30 à 19h. Deuxième partie à 20h. Tarif 10€. Théâtre de Duclair. Réservation sur celine@joad.fr

