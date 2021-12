Les routes : polémique à la région entre l?élu UMP alençonnais Bertrand Deniaud, et le président socialiste Laurent Beauvais.

Les routes : objet d?une polémique droite/gauche, au Conseil Régional de Basse Normandie, entre l?élu UMP alençonnais Bertrand Deniaud, et le président socialiste Laurent Beauvais.

Pendant la session plénière régionale de la fin de semaine dernière : le premier a accusé le second de délaisser les routes de notre région et du coup, de « faire courir un risque majeur à nos territoires en quête de développement »?

« Des moyens d'un autre âge » ? répond sur son blog, Laurent Beauvais, qui ajoute:

« Non bien sûr la région n'abandonne pas les routes ! Que Bertrand Deniaud aille voir les responsables du Département de l'Orne pour qu'il ait bien confirmation que la région apporte près de 50 millions d'euros pour le désenclavement du bassin de Flers? »

Fin de citation.

