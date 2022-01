Région : nouvelles dates de bilan de mandat

"L'occasion de mieux comprendre ce que fait la Région au quotidien, de faire l'état des lieux des engagements pris depuis 2010 et d'évoquer les projets à venir. Chaque réunion permettra d'échanger sur l'action de la Région au plus près des Bas-Normands. A l'occasion des réunions de compte-rendu de mandat, qu’il puisse ou non y assister, le public pourra poser ses questions à tout moment sur le site de la Région www.region-basse-normandie - rubrique la Région communique".

Le programme complet :

A Sourdeval, jeudi 17 janvier à 20h30 au Restaurant scolaire 13 rue de Tinchebray

A Granville, mercredi 23 janvier à 20h30 à la Salle des mariages du bâtiment Bazeilles Rue du Roc

A Valognes, vendredi 25 janvier à 20 h30 à la Petite salle du complexe Marcel Lechanoine Allée du stade

A Falaise, mardi 5 février à 20h30 à la Salle du pressoir du Château de la Fresnaye Boulevard Clémenceau

A Honfleur, mercredi 6 février à 20h30 au Petit grenier à sel Rue de la ville

Au Theil-sur-Huisne, jeudi 7 février à 20h30 à la salle des fêtes Place de la Mairie