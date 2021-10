Samedi 26 novembre 2016, les Caennais ont rencontré les Choletais, et le dénouement n'a pas été heureux pour les Normands avec une défaite d'un but (2-3). Mais une revanche est possible samedi 3 décembre.

Défense solide en face

Les Drakkars de Caen vont ainsi arpenter la glace des Dogs de Cholet avec l'espoir de revenir avec une victoire. Au sein du club, tout le monde y croit, jusque dans les bureaux. "Nos Drakkars ne peuvent faire que mieux", témoigne Sophie Keller, au sein du service communication. Le coach lui, Luc Chauvel, préfère mettre en avant "la passion et l'envie qui peuvent faire la différence".

Il faudra pour cela mettre à mal la défense choletaise, très bien en place lors de la dernière sortie des Caennais. Le portier adverse a arrêté de très belles occasions normandes. À l'heure où commence déjà la phase retour, ce duel à Cholet à des allures de petite finale pour une place en playoffs en fin de saison. C'est maintenant que les écarts se creusent. Une nouvelle défaite compliquerait très sérieusement la donne pour la suite.