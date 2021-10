L'Orne dans ma poche, portail d'Applications multiservices, est disponible depuis mercredi 30 novembre 2016. Un projet voulu par le Conseil départemental de l'Orne, et élaboré par les ingénieurs de l'opérateur téléphonique Orange.

Une première nationale

S'il existait déjà de telles applications dans certaines grandes villes (Nantes, Bordeaux, etc) il s'agit là d'une première à l'échelle d'un département. Cette appli géolocalisée, à réalité augmentée, donne en temps réel une foule de renseignements pratiques à son utilisateur. Du médecin le plus proche au programme de tous les cinémas ornais, en passant par les producteurs bio locaux, la météo, le trafic routier, les horaires des services, de la déchetterie à la piscine...

L'intégration de multiples données

L'exploit est d'abord technologique: il a fallu intégrer dans cette appli toutes les données de toutes les communes du département de l'Orne. Ce sont les ingénieurs de l'opérateur Orange qui ont relevé ce défi, en lien avec les collectivités territoriales. Marc Maouche, délégué régional Orange Normandie:

Alençon. "L'Orne dans ma poche", première Appli départementale Impossible de lire le son.

L'Orne dans ma poche a pour objectif de faciliter le quotidien des habitants, mais aussi des touristes, en regroupant de très nombreuses informations géolocalisées sur les itinéraires, les lieux de visite, l'agenda des événements culturels, les restaurants, la météo, les transports, les parkings. Toutes ces informations sont géolocalisées, et en réalité augmentée pour les trouver encore plus facilement. Didier Breux, directeur informatique au Conseil départemental de l'Orne :

Alençon. "L'Orne dans ma poche", première Appli départementale Impossible de lire le son.

Une prochaine version devrait en plus permettre dès le printemps prochain de réserver et régler ses places pour les activités de loisirs, mais aussi découvrir les balades pédestres dans l'Orne, trouver les bornes de recharge électriques pour voitures (et leur disponibilité d'utilisation). Mais aussi les nouveaux livres à emprunter sur les étagères des bibliothèques de tout le département...

Pratique. Cette application L'Orne dans ma poche, qui est nominée aux Victoires des Acteurs Publics 2016, fonctionne sous Androïd, téléchargeable gratuitement sur Play Store, ou sur l'App store pour les appareils de marque Apple.

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?