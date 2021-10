Caen. Les usagers des ponts du Calvados désormais prévenus par leur smartphone

Citykomi® est une application téléchargeable gratuitement sur les smartphones et tablettes via l'Apple Store, Google Play ou Windows Store.

Informations sur les travaux éventuels

Depuis le 29 novembre, PNA a ouvert 3 canaux d'information sur cette application:

PNA en direct, soit l'actualité de PNA et des ports en temps réel: arrivée des cargos et paquebots, croisières mais aussi les actualités événementielles des ports et du canal.

Pont de Colombelles avec les horaires d'ouverture et de fermetures mais aussi des informations sur les travaux éventuels. Ce dernier n'est en effet ouvert à la navigation qu'une fois par jour afin de "ménager un vérin qui ne sera remplacé qu'au printemps prochain" d'après PNA.

Pont de Pegasus Bridge avec les mêmes informations que celui de Colombelles.

Concrètement, les usagers n'auront qu'à télécharger l'application gratuitement puis prendre en photo le flashcode correspondant au lieu visé. Car Citykomi® est aussi utilisée par de nombreuses communes. C'est ce flashcode qui détermine l'actualité qui intéresse l'usager.

L'entreprise précise qu'en cas de succès, l'application sera étendue à l'actualité pour le pont de la Fonderie à Caen, les écluses à Ouistreham et le pont tournant ainsi que la passerelle piétonne à Cherbourg.

A LIRE AUSSI.

Pont de Colombelles: réouverture à la circulation routière dès lundi