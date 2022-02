Caen. Dès avril, trois nouvelles lignes Ouibus sillonneront la Normandie

Dès le printemps, trois nouvelles lignes de bus du transporteur Ouibus, seront mises en place. La compagnie, filiale de la SNCF, a annoncé, jeudi 2 mars 2017, que des lignes Cherbourg-Caen-Paris, Ouistreham-Paris et Honfleur-Paris seront effectives dès avril.

Des connections vers les aéroports renforcées

La compagnie de bus renforce également ses lignes en direction des grands aéroports parisiens. Depuis Caen, il est possible de se rendre vers Roissy et Orly sans passer par Paris. Une liaison directe entre Cherbourg et Paris-Charles de Gaulle est lancée à 21 euros.

Les trois lignes viennent renforcer implantation de Ouibus à Caen, Le Havre, Rouen, Deauville et le Mont-Saint-Michel déjà existante.

