Un convoi ferroviaire de déchets nucléaires vitrifiés a quitté le terminal Areva de Valognes (Manche) mercredi 30 novembre 2016, en fin de nuit. À bord du train, 72 conteneurs, à destination du site d'entreposage de Zwilag, en Suisse, pays d'origine de ces déchets.

"Le transport satisfait aux réglementations nationales et internationales en vigueur en matière de sûreté et de sécurité. Les emballages utilisés sont conçus pour assurer la protection des personnes et de l'environnement en toutes circonstances" affirme Areva.

Référendum sur le nucléaire

Ce retour intervient deux jours après le vote des Suisses contre l'accélération de la sortie du nucléaire dans leur pays, lors d'un référendum organisé dimanche 27 novembre 2016.

Le pays, voisin de la France, compte cinq réacteurs nucléaires dont le plus vieux du monde encore en activité, construit en 1969.

