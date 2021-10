Dopage : 3 cyclistes interpellés dans le Calvados et le Morbihan mercredi

3 cyclistes interpellés hier dans le Calvados et le Morbihan, placés en garde à vue, dans le cadre d'une enquête pour trafic de produits dopants dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel en Basse Normandie. Ils seront présentés devant un juge d?instruction ce jeudi.

Au total, 8 personnes ont été mises en examen à ce jour dans cette affaire qui avait débuté en décembre dernier : des cyclistes , dont un originaire de Flers, licencié à Orléans, des professionnels de santé aussi, dont un médecin de l?Orne ...des anabolisants, des corticoïdes à base d?EPO ou du sang de veau déprotéïné ont été saisis dans les réfrigérateurs des uns et des autres .

L?instruction se poursuit .

