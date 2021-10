Alençon, Lisieux, Caen, la qualité de l'air est mauvaise depuis ce jeudi matin 08h !

Des difficultés pour respirer ce matin ?

La qualité de l?air est mauvaise dans l?Orne et le Calvados... le seuil de pollution de particules en suspension dans l?air est dépassé depuis 8h ce jeudi matin, selon les mesures du réseau de surveillance de la qualité de l?air dans la région, Air com... il est recommandé d?éviter les activités physiques pour les personnes sensibles, jeunes enfants, personnes âgées, asthmatiques ou allergiques, des insuffisants cardiaques, des insuffisants respiratoires chroniques.

Pour éviter l'aggravation de la situation, il est recommandé de limiter le chauffage au bois et charbon,

de reporter les activités de brulage de déchets verts, les épandage d'engrais de limiter l'utilisation des voitures et notamment des diesel.

