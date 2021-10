Plus de 200 personnes pour une marche de soutien à la famille de Joackim Lebreton, disparu depuis 8 jours à Caen

Plus de 200 personnes, se sont rassemblées samedi à Caen, en soutien à la famille de Joackim Lebreton, 22 ans.

Le jeune homme originaire d? Exmes, commune près d?Argentan, n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il s'était fait refouler, dans la nuit de samedi à dimanche de la semaine dernière, d'une boîte de nuit du centre de Caen, en raison d'un état d'ébriété jugé trop avancé.

Proches et amis du jeune homme ont entamé leur marche au niveau des bassins du port de plaisance, inspectés par des plongeurs la semaine dernière mais sans résultat, avant de rejoindre le centre de Caen, en distribuant encore des avis de recherche....

