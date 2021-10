Caen. Primaire de la droite à Caen : légère hausse de la participation à midi

Il est bientôt midi ce dimanche 27 novembre dans le bureau de vote n° 140105 de la rue Bosnières: le local, petit, accueille une petite poignée de personnes. Venue voter alors qu'elle n'appartient pas à la famille politique de la droite, Marie-Sophie, étudiante en droit, explique s'être déplacée "parce que voter, c'est un devoir et non un droit". Saluant l'initiative d'ouvrir les primaires "à tout le monde", elle reconnaît qu'elle vient pour "réajuster" les votes. "Ce matin, je ne savais même pas pour qui j'allais voter", déclare-t-elle. Mais pas question cependant de ne pas venir: "il n'y a pas assez de jeunes, c'est dommage car ce qui arrivera, c'est pour nous!"

Des électeurs sans sensibilité de droite, Pascal Pimont, conseiller municipal, en a vu ce matin au bureau de vote n °140201, rue du Clos Herbert: "quelques électeurs de gauche ont fait du forcing, ils n'ont pas voulu signer la charte. [...] Je ne sais pas s'il y avait des gens d'extrême-droite, je ne les ai pas identifiés. Mais ça me gêne beaucoup de voir des gens signer la charte s'ils n'ont pas les mêmes valeurs". Un agacement partagé par Karine et François-Xavier venus voter en famille : "on n'a pas aimé la démarche des gens de gauche qui sont venus voter", déclare François-Xavier . Avec l'affluence de la semaine dernière, on se doutait que les gens de gauche allait venir barrer la route à Sarkozy".

Une légère hausse à midi

Dans le bureau de vote de la rue Bosnières, 209 personnes étaient venus voter ce matin contre 258 la semaine dernière. Au bureau de vote n°140107 de la rue Henri Brunet, on note, au contraire, une légère hausse: "les gens se sont plus mobilisés", remarque Dominique Goutte, conseiller municipal. 260 personnes sont venues avant 13h contre 200 la semaine dernière. "Il y a un peu plus de participation, une participation beaucoup plus étalée que la semaine dernière où on a eu un énorme bouchon entre 11h30 et 1 heure. Aujourd'hui, on a commencé plus tôt. Le public n'est pas différent, non, mais il y a très peu de jeunes, c'est dommage". Une légère hausse au bureau de vote du Clos Herbert a aussi été constatée avec 204 électeurs la semaine dernière contre 252 aujourd'hui à midi.

