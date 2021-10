Caen. Caen-Guingamp (1-1) : un point c'est tout

Bien positionnés dans le camp adverse, les Caennais (Calvados) proposaient rapidement dans cette rencontre de la 14e journée, en ce samedi 26 novembre 2016, des problèmes à la défense bretonne. Et sur un centre venu de la gauche, Yann Karamoh était seul face au but vide. Peut-être surpris de se retrouver avec une balle de but si tôt dans cet novembre te rencontre, le jeune attaquant caennais manquait sa reprise du plat du pied (3').

Partage logique

Ensuite : rideau. Aucune des deux équipes ne proposa grand chose. Il fallut alors attendre la 55' pour voir les Caennais organiser leur jeu et proposer plusieurs phases intéressantes. Le rythme semblait à nouveau retomber quand sur une passe de Julien Féret, Ronny Rodelin, de la tête et en rupture, ouvrait le score (79', 1-0).

Mais les hommes de Patrice Garande ne restèrent devant guère longtemps. Sur une balle au sol dans l'axe, Alaeddine Yahia ne parvenait pas à suivre Alexandre Mendy qui se jouait de Paul Reulet, le gardien caennais fraîchement entré en jeu. Son tir était repousser sur sa ligne par la défenseur tunisien du Stade Malherbe. Mais Nill De Pauw qui avait suivi, égalisait pour Guingamp. Un score de parité (1-1), des plus logiques.

