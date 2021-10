Le Premier Ministre Manuel Valls s'est rendu à Rouen (Seine-Maritime) ce jeudi 24 novembre 2016. Le chef du gouvernement a fait le déplacement en Normandie pour signer le premier pacte métropolitain d'innovation.

En visite à Rouen, @manuelvalls vient de signer le premier pacte métropolitain. Il se rend maintenant à @larmitiere pic.twitter.com/I3kVj96zV2 — Tendance Ouest (@tendanceouest) November 25, 2016

"Un pacte pour agir"

À terme, cette mesure devrait offrir aux 15 métropoles françaises une plus grande autonomie dans leur stratégie de développement. Pour la métropole rouennaise, l'objectif est de "réinventer la Seine". Le président de la Métropole, Frédéric Sanchez a salué "un pacte pour agir", rappelant que "qui passera par trois piliers : la reconversion des friches industrielles, la reconquête des quais et l'amélioration du cadre de vie".

Sa candidature ? "Il n'y aura pas d'appel de Rouen"

Et si Manuel Valls a tenu à insister sur l'importance de cette signature, la question qui était dans toutes les têtes - et sur toutes les lèvres - était bien celle de sa possible candidature à la présidentielle. Mais lui a préféré - sans surprise - éluder : "Je suis ici pour signer un pacte, je rencontre les représentants des territoires, et c'est aujourd'hui, en tout cas dans ces heures, ce qui m'intéresse et qui me mobilise."

"Il n'y a aura pas d'appel de Rouen même si Jeanne d'Arc n'est pas loin, a plaisanté le Premier ministre. Moi qui suis passionné d'histoire de France et de culture, je serais bien tenté mais je ne céderai pas à la tentation de Rouen."

Le Premier ministre a conclu sa visite à la librairie l'Armitière, où il rencontrait les acteurs du monde de la culture.

À librairie @larmitiere #Rouen, @manuelvalls échange avec acteurs de la vie culturelle. Culture est 1 réponse aux inquiétudes de notre temps pic.twitter.com/lLJsZSUcXV — Valérie Fourneyron (@vfourneyron) November 25, 2016

