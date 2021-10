Luna Lee, une YouTubeuse Coréenne qui reprend les grands classiques du rock avec un Gayageum

Le Gayageum est un instrument qui fait partie de la famille des cithares. Composé de 12 cordes de soie, d'une structure et d'une caisse de résonance en bois, il se rapporte le plus à nos harpes occidentales.



Cet instrument fascinant et très peu connu en France, Luna Lee en joue à merveille. Mais elle ne s'en contente pas, elle reprend avec son instrument, les plus grands classiques du rock.



Active depuis 2009 sur son compte YouTube, elle comptabilise des millions de vues, et des milliers de fans à travers le monde.



Ici, elle reprend Metallica - Enter Sandman :





Queen - I Want To Break Free :

Jimi Hendrix - Voodoo Child :





Découvrez son univers sur Facebook, et sur YouTube.