Rouen. Éco-quartier Flaubert à Rouen: aux internautes de choisir le nom des rues!

Ce devra être un artiste, une personnalité liée à la défense de l'environnement ou à la commune. Du mercredi 23 novembre au mardi 13 décembre 2016, les municipalités de Petit-Quevilly et Rouen (Seine-Maritime) proposent aux internautes de choisir eux-mêmes les noms de 12 rues et places du futur éco-quartier Flaubert. Situé rive gauche, ce futur quartier s'étendra sur 90ha, sur un ancien site industriel et portuaire.

Une première liste de 22 noms

Les deux municipalités mettent à disposition une première liste de 22 personnalités, décédées, liées à un art, à la défense de l'environnement ou à l'histoire de la commune. Dans cette première liste figurent par exemple Andy Warhol, Jackson Pollock, André Breton, Camille Claudel, Frida Kahlo...

Aux internautes de proposer

Si aucun des 22 noms ne plaît aux internautes, ils peuvent également en proposer selon les critères expliqués ci-dessus. Les noms proposés ne doivent pas être déjà utilisés pour nommer une rue ou une place dans ces deux villes. Et chaque proposition doit s'accompagner d'une biographie.

Un choix début 2017

À l'issue de la concertation, mardi 13 décembre 2016, les 12 noms qui auront obtenu le plus de suffrages feront l'objet d'une validation en séance des conseils municipaux de Petit-Quevilly et Rouen au premier trimestre 2017.

