Le Salon des Aventures Polaires de Ouistreham aura lieu les 26 et 27 novembre et regorge de trouvailles et d'ateliers originaux : un espace d'exposition présente objets et documents exceptionnels sur le Commandant Jean-Baptiste Charcot, et les explorateurs Dumont D'Urville et Paul-Emile Victor. Parallèlement, un bureau de poste proposera un timbre commémoratif en l'honneur du commandant Charcot et un bloc collector de 4 timbres, 2 enveloppes et 2 cartes seront tout spécialement édités pour le salon.

Atelier d'écriture pour les plus petits

Un espace original intitulé " la philatélie en toute Liberté " fera découvrir aux curieux la ville de New-York et la Statue de la Liberté d'une façon singulière.

Les plus petits ne seront pas en reste puisqu'un atelier dédié à l'écriture leur est consacré: tenu par des animateurs en art postal, cet ateliers permettra aux enfants de réaliser des cartes et d'écrire des lettres de voeux qui seront envoyées au Père Noël ... !

Pratique. Samedi 26 (9h30-18h) et dimanche 27 (9h30-17h) au Stade Kieffer et à la Salle Legoupil de Ouistreham. Entrée libre. Tél. 02 31 97 10 59 Programme complet sur www.ouistreham-rivabella.fr

