Depuis le mois de juin 2014, ils arpentent les rives de l'Orne: chercheurs, photographe ou encore artistes, Camille Prunet (Docteur en esthétique et sciences de l'art), Agnès Villette (journaliste et photographe, agrégée en lettres modernes), Thierry Weyd (artiste, éditeur et enseignant à l'Ésam Caen/Cherbourg) et Jana Winderen (artiste sonore et commissaire d'exposition) ont recueilli de leurs flâneries artistiques un matériau singulier. L'exposition, intitulée "Seconde nature", regroupe ainsi des photographies, des sons et des réflexions autour de "la perception humaine contemporaine de l'environnement et de la notion fluctuante de nature".

Le vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 24 novembre à 18h et sera suivi des concerts de Jana Winderen et de TWVSTCG à 19h.

À partir du vendredi 25 novembre jusqu'au 16 décembre. Ouvert du lundi au vendredi (12h-17h30 et jusqu'à 19h30 le jeudi). Grande galerie de l'Ésam, 17 cours Caffarelli. Entrée libre. Tél. 02 14 37 25 00

