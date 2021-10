Rouen. Vianney de Chalus élu nouveau président de la CCI Normandie

Les élections dans les CCI de la région sont désormais closes. Après celles oprganisées dans les CCI territoriales – CCI Seine Mer Normandie, CCI Portes de Normandie, CCI Seine Estuaire, CCI Caen Normandie (Calvados) et CCI Ouest Normandie - mercredi 16 novembre 2016, le président et le bureau de la CCI Normandie, qui chapeaute l'ensemble, ont été élus vendredi 18 novembre 2016.

Les trois grands défis de la CCI

Vianney de Chalus, président sortant de la CCI Seine Estuaire et patron de Chalus Chegaray & Cie, holding financière située au Havre (Seine-Maritime), a été élu par 44 voix contre 13 pour Gilles Treuil.

Le nouveau président a affirmé vouloir "construire ce projet collectif régional avec l'ensemble des élus des territoires. Nous avons devant nous un vrai défi d'avenir pour nos CCI de Normandie, autour de trois principaux axes : finaliser la refonte de notre offre aux entreprises et la nécessaire adaptation de notre réseau et des entreprises aux enjeux de la transformation numérique ; préciser et consolider la contractualisation avec la Région et l'Agence de Développement de Normandie ; continuer à défendre et porter le projet de l'Axe Seine".

Vincent Laudat président de la CCI Seine Mer Normandie

Quant à la CCI Seine Mer Normandie, qui va de Rouen à Dieppe (Seine-Maritime) en passant par le pays de Bray, c'est Vincent Laudat qui en est élu président. A 48 ans, il est à la tête des entreprises Limare au Houlme et Epoxy 27 à Pont-Saint-Pierre (Eure).

A LIRE AUSSI.

Normandie : Hervé Morin avec des entreprises régionales en Iran pour renouer des liens commerciaux

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?