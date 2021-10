Tacticien parmi les plus reconnu d'Europe actuellement, le coach marseillais et par ailleurs ancien joueur du Stade Malherbe Caen (Calvados), Rudi Garcia, doit bien se demander ce que les Bleu et Rouge vont lui proposer au stade Vélodrome, dimanche 20 novembre 2016, pour la 13e journée de Ligue 1. En proie à de grandes difficultés défensives depuis la fin septembre, les joueurs de Patrice Garande ont apporté bien des garanties lors de leur dernière sortie, contre Nice (1-0), dimanche 6 novembre, dans un schéma de jeu en 5-3-2 pourtant rarement exploité depuis que l'ancien joueur de Saint-Etienne a pris les commandes de l'équipe en 2012.

Confirmation attendue

"C'est vrai que face à Nice, ce système nous a permis de retrouver un certain équilibre entre l'attaque et la défense, observe le milieu de terrain Jonathan Delaplace. Ne pas prendre de buts face à l'une des équipes qui en met le plus en Ligue 1 cette saison, c'est plutôt bon signe". Reste à savoir si replié sur son but avec cinq défenseurs, le Stade Malherbe pourra développer un jeu d'attaque capable de déjouer les systèmes adverses. Le style de jeu de son attaquant vedette, Ivan Santini, requiert un soutien indispensable de coéquipiers dans sa zone. D'ailleurs contre Nice, le rôle avait été confié à Ronny Rodelin, qui éloigné de la ligne de touche, avait signé un bon match sur le plan personnel. A confirmer donc à Marseille qui n'a plus gagné en championnat depuis le 16 octobre, face à Metz (1-0).

