Après une semaine de repos, les Lions du Stade Rouennais (Seine-Maritime) vont accueillir, dimanche 20 novembre 2016, l'équipe de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), actuellement 3e avec 20 points (quatre victoires, un nul et deux défaites). Sur le papier, les Rouennais sont plus fort avec 20 points aussi mais seulement six matchs à leur actif (quatre victoires et deux défaites).

Les Lions veulent leur revanche

Les Rouennais vont devoir faire preuve de lucidité face à cette équipe qui l'avait emporté l'an passé en play-offs. Les Lions s'étaient dressé contre le mur d'un rugby au style plus sudiste qu'anglo-saxon. Espérons que la préparation de Richard Hill soit efficace pour mener les Lions à la victoire.

Rendez-vous dimanche 20 novembre 2016 à partir de 15h au stade Mermoz.

A LIRE AUSSI.

Déplacement périlleux à Langon

Rouen: Le stade rouennais encore déchu