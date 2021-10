Tournée XV de France: Novès abat la carte Lopez

Lopez et le XV de France... La liaison s'était achevée en queue de poisson, sur un imbroglio entre l'encadrement et son club à la fin du Tournoi 2015. Depuis, aucun appel, malgré le départ de Philippe Saint-André et l'arrivée de Guy Novès. Et le joueur ne figure d'ailleurs pas sur la liste des joueurs protégés, publiée l'été dernier.

Mais le début de saison de Clermont (9 victoires, 2 nuls, 2 défaites toutes compétitions confondues), associé au forfait de Trinh-Duc (avant-bras fracturé face aux Samoa samedi), a changé la donne: Lopez (27 ans, 9 sélections) est de retour à Marcoussis, où il disputera une place de titulaire au Toulousain Jean-Marc Doussain.

"Camille, c'est logique", a commenté à l'AFP Vincent Etcheto, qui avait repéré la pépite à Mauléon, sa ville d'origine et de coeur au Pays Basque. "Il a la chance de jouer dans un grand club qui joue bien, qui fait un rugby que veulent jouer les Français. Il est prêt à attaquer la ligne, à faire jouer les autres, il s'est amélioré dans son jeu au pied", souligne l'entraîneur de Bayonne.

"Il peut être buteur, son pied gauche qui était court par moments s'est allongé, il défend correctement, il a tout", abonde Etcheto, qui souligne la nouvelle dimension prise par son ex-trouvaille. "Et il est habitué avec la Coupe d'Europe à jouer des matches de haut niveau. Il mérite d'avoir une seconde chance."

Avantage Doussain ?

L'ancien international Thomas Lombard partage cet avis et voit dans ce rappel "un signal fort" envoyé par le sélectionneur.

"C'est une première rupture dans le mode de sélection des N.10 de Guy Novès", analyse le consultant de Canal plus. "Cela prouve que la priorité, c'est aussi la performance en club, et non plus d'être dans une liste de protégés."

Pour autant, une titularisation d'entrée face aux Wallabies sera "compliquée" selon Lombard, pour qui trois raisons émergent pour préférer Doussain.

"Il va avoir peu de temps pour se fondre dans le collectif et assimiler les schémas, il devra faire ses débuts dans un contexte hostile, avec de la pression", face aux vice-champions du monde, et Doussain a fait preuve contre les Samoans d'une "solidité défensive" indispensable pour "contrer la puissance des centres australiens". Bref, résume-t-il, "Doussain, c'est un roc".

Lopez a cependant un argument de poids à faire valoir: sa complicité avec les centres Wesley Fofana et Rémi Lamerat, ses partenaires de club brillants contre les Samoans. "Se hisser au niveau international en étant avec des joueurs complices, c'est mieux (...) Ils évoluent dans un club avec de la sérénité et de la confiance", estime Etcheto.

Plisson recalé

Cette dynamique de club fait actuellement défaut à Jules Plisson, non retenu. L'ouvreur du Stade Français est dans une passe difficile avec sa formation, battue dimanche à Toulon (31-12). "Les performances d'un N.10 sont en grande partie déterminées par celles de son équipe. Contre Toulon, il a fait ce qu'il pouvait", estime Lombard.

Chez les arrières, l'autre changement d'un groupe, qui en compte cinq au total, est le retour du centre Maxime Mermoz, absent du rassemblement de départ à Marcoussis en raison d'un deuil.

"Mermoz n'a jamais été écarté, il a toujours été intégré à un groupe élargi", tempère Lombard. "C'est un distributeur qui appuie le demi d'ouverture. Un profil qui répond aux attentes."

Les trois autres retours, à l'avant, sont sans surprise: le troisième ligne Damien Chouly est remis d'une blessure à une cuisse, tandis que le pilier toulonnais Xavier Chiocci et le troisième ligne montpelliérain Kélian Galletier remplacent numériquement Jefferson Poirot et Loann Goujon, blessés.

A LIRE AUSSI.

Tournée XV de France: une finition et des corps à soigner

Rugby: pour le XV de France, novembre débute par un festival assombri

Top 14: débuts scrutés à Toulon, reprise tendue à Bayonne

XV de France: Serin-Machenaud, made in Bordeaux

Top 14: premières fructueuses